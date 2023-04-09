Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." ifadesini kullandı.
İstanbul
Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023
Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk
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