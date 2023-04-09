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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak

İstanbul

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
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