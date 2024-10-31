Dolar
34.26
Euro
37.32
Altın
2,743.26
ETH/USDT
2,556.80
BTC/USDT
70,890.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı

31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

"Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulmün, katliamın ne demek olduğunu iyi bilen Afrikalı kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kan ve katliam üzerine huzurlu gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalistler Afrika'da tecrübe ettiler. Aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları) Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak" dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal Cumhurbaşkanı Fay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işbirliğini savunma alanında güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirttik
Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz
Türkiye'den Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'na ilişkin tepki
İstanbul'da "Narkoçelik-44" operasyonunda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Senegal arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz
Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet