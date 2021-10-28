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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Başkent Millet Bahçesi'ne fidan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi'ne birer anı fidanı dikti.

Ali Kemal Akan   | 28.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Başkent Millet Bahçesi'ne fidan dikti

Ankara

Erdoğan'ın bugün düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve protokol üyeleriyle Ankara Seymenler Kulübünün gösterisini izledi.

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra millet bahçesine günün anısına birer fidan dikti.

Protokol üyeleriyle katıldığı yemekte de sporcularla görüşen Erdoğan, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını yanına gelen vatandaşlar için imzaladı.

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