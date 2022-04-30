Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Umman ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Umman'la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.