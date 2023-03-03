Dolar
18.90
Euro
20.06
Altın
1,840.41
ETH/USDT
1,591.20
BTC/USDT
22,814.00
BIST 100
5,261.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Hamdi Çelikbaş   | 03.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakkı Kılınç (83), Ahmet Çörekçi (91) ve İdris Koralp'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in kalan cezaları, Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun Resmi Gazete'de

EPDK elektrik piyasası lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK elektrik piyasası lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil

SGK'den EYT açıklaması: Yasa yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması mümkün değil
EYT'liler için emeklilik yol haritası

EYT'liler için emeklilik yol haritası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet