Dolar
19.03
Euro
20.51
Altın
1,947.45
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
28,047.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Mehmet Tosun  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Ankara

Şiya es-Sudani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şiya es-Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Şiya es-Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Daha sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şiya es-Sudani gazetecilere poz verdi.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Irak heyeti de katıldı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Şanlıurfa'da sel sonrası arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılan jandarma personeli törenle uğurlandı
Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi
Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi cami kendiliğinden yıkıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun"

Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet