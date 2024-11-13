Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.