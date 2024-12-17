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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir." dedi.

17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB ile ilişkiler) Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor." dedi.

Erdoğan, "(PKK-DEAŞ) Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz" diye konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB zirvesinde) Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum" dedi.

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