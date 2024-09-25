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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"İnsani krizi sona erdirmek insanlık görevidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

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