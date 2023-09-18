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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız

18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “13. Concordia Yıllık Zirvesi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin, "Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasayla ilgili, şunları kaydetti:

"TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız
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