Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta “13. Concordia Yıllık Zirvesi”ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin, "Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasayla ilgili, şunları kaydetti:
"TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.