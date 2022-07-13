Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.