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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş   | 13.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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