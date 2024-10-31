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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ı resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ı resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Fay'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fay'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Fay, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fay birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fay, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Fay, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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