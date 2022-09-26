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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Selma Kasap   | 26.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

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