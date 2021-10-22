Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.