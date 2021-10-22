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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi

Esin Işık   | 22.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

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