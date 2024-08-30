Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki başarılarımız dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere korku salıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayisinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere ise korku salıyor." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserine katılıyor.
Erdoğan, "Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı, "Sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.