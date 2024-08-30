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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki başarılarımız dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere korku salıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayisinde son 22 yılda elde ettiğimiz başarılar dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere ise korku salıyor." dedi.

Ekip  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki başarılarımız dostlarımıza güven aşılarken kem gözlere korku salıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserine katılıyor.

Erdoğan, "Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dilin ülkeyi sürüklemeye çalıştığı tehlikeli yeri çok iyi görmekteyiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine, hep beraber ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye odaklanalım." dedi.

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