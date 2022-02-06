Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022