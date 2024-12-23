Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır." dedi.
Erdoğan, "Mayısta başlayan dezenflasyon süreci 2025'te devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında 584 milyar lira ayırdık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve en yüksek seviyeyi gördü." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiyoruz ki dünya değişirken muhalefet kendini yenilesin. Böyle bir muhalefet özleminde olduk, ancak her defasında acı gerçeklerin sert duvarına çarptık." dedi.
Erdoğan, "Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum dünyanın ilgisini buraya yöneltti. Suriye'nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde Suriye'deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye'nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terör örgütü PKK/YPG) Hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız." dedi.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir. Buna mecbur kalacaktır."
"Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız."
"Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek."
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