Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.
Erdoğan, Malezya'ya gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısı öncesi, Türkiye'den ayrılmak üzere olan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşme gerçekleştirdi.
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