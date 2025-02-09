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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü

Koray Taşdemir  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Erdoğan, Malezya'ya gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısı öncesi, Türkiye'den ayrılmak üzere olan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşme gerçekleştirdi.


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