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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e sel dolayısıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaan Bozdoğan   | 27.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e sel dolayısıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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