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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

İrem Demir, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt Mezar'da bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'de bulunan mezarına da gitti.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Erbakan ailesinin mezarı başında dua okurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erbakan'ın mezarındaki çiçekleri suladı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

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