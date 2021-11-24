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Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum. Şahsımı ve Türk halkını derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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