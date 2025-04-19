Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,597.80
BTC/USDT
85,231.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. (Nüfusun azalması) Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir. Batı'nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirme politikalarının ülkemizdeki savunuculuğunu muhalefet yapıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun temeli olan aile kurumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içindeyiz. Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil, Neoliberal kültürün özendirdiği hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeyiz, vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün yol açtığı acı ve gözyaşı herkesten fazla kadınların yüreklerini dağladı. Terörün olmadığı bir Türkiye'den de en büyük faydayı kadınlar görecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye "su stresi"ne karşı önlemler alıyor
Bakan Kurum, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje alanında incelemelerde bulundu
Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasını savunmak insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı karşısında el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı karşısında el pençe divan duranlar bizim dik duruşumuzu anlayamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet