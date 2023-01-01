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Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

Neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaan Bozdoğan   | 01.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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