Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
Neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Bakanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
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