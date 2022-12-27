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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Ersoy'un fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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