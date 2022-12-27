Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 86'ncı yıl dönümünde rahmet, hürmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından Ersoy'un fotoğrafıyla birlikte yayımladığı mesajında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022