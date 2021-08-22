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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Sefa Mutlu   | 22.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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