Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.
Konya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.