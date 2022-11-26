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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.

Zafer Fatih Beyaz, Melike Keskin   | 26.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Konya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua etti.

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