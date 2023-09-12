Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
- Libya'nın doğusunda sel
- Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
- Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
- AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık
- Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.