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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, telefon görüşmesinde, Libya'daki sel felaketi nedeniyle Menfi'ye üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

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