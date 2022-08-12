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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Kübra Kara   | 12.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


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