Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılış töreninin ardından tesisleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan'a tesislerde üretimi yapılan aşılar hakkında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından bilgi aktarılırken, aşılar da gösterildi.
Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'le Sinovac Yönetim Kurulu Başkanı Yin Weidong da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı KEYVAC aşı üretim merkezinde incelemelerde bulundu https://t.co/prSnlhmtiW pic.twitter.com/3AJXeXm2Tu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 31, 2023