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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabulünde, onlara akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi.

Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti

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