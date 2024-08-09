Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.
İstanbul
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.