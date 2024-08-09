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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

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