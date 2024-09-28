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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in, soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in, soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkının bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükümeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta, tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır."

İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı "cinnet siyaseti"ni Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor, saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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