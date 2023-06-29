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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tanju Özkaya  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

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