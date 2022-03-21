Dolar
14.84
Euro
16.37
Altın
1,924.68
ETH/USDT
2,899.10
BTC/USDT
41,152.00
BIST 100
2,173.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclis Toplantısı’nda konuşuyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız." dedi.

21.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip, arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan sorunların çözümü mümkün değildir." dedi.

Erdoğan, "Kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile bu alanda yolumuzu çizmek gerektiğinin somut ifadesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var. Küresel tröstlere bakılarak yapılan 'Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı' iddiası bu ülkenin gençlerine hakarettir."

Erdoğan, "İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız." dedi.

"Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti:

"Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Ülkemizin potansiyeli kendi Silikon Vadisini oluşturacak düzeydedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'larınızı, SİHA'larınızı yapamıyorsanız, her an köle olmayla karşı karşıyasınız

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye, doğu kanadının savunması için büyük önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Savaşları milletimizin büyük bir kahramanlık destanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Savaşları milletimizin büyük bir kahramanlık destanıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü