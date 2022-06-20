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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz

Sefa Mutlu   | 20.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. 

Erdoğan, "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir." dedi.

Erdoğan, "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor." diye konuştu.

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