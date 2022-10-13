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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuşuyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderler aile fotoğrafında bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır." dedi.

13.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, sahadaki zorluklara rağmen bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Astana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Erdoğan, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini, savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını söylüyorum." diye konuştu.

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