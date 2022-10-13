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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuşuyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'na katılan liderler aile fotoğrafında bir araya geldi.
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Dünya

Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.

Ali Kemal Akan   | 13.10.2022
Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Astana

Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan’ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katılıyor.

Zirvenin ana oturumu öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

CICA zirvesinde bölgesel ve uluslararası güncel konuların yanı sıra konferansın uluslararası örgüte dönüşmesiyle ilgili konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA 6. Zirvesi'ne katıldı

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede liderlere hitap edecek.

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