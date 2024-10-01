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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi.

01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz." dedi.

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