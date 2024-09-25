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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

25.09.2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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