Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.