Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın türkü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında bir araya geldiği gençlere Neşet Ertaş'ın ünlü Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez ❤️— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 9, 2021
📍Diyarbakır pic.twitter.com/zwcdDBUyZW
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün İçkale'de Gençlik Buluşması'na katılan Erdoğan'ın Gönül Dağı türküsünü seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun paylaşımına "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez." notunu düştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.