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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısına katılıyor. “Ateş Serbest Faaliyeti-2024'’ Ankara’da devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" dedi.

10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Tiran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" dedi.

Erdoğan, "Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk Başbakanı Rama ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele aldık. Terör örgütleriyle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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