Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz." dedi.
Gaziantep
Konuşmasında, "Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem konutu) Gaziantep'te10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz." ifadesini kullandı.
"Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı. Gaziantep'te bu sayı 1068'dir." bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.