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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel'le sohbet etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle sohbet etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nden fotoğraflar paylaştı.

"Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer verdi.

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