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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." dedi.

08.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir." dedi.

"Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız.

Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek.

Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır.

Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları atıyoruz.

2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.

Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.

Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder.

Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."

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