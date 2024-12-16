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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi desteklemeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz

16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi desteklemeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Şişirilmiş konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince paraları var, SGK prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

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