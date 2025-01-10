Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Denizli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Denizli halkını selamladı, dün vefat eden AK Parti eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.
Erdoğan, İyimaya'nın engin hukuk bilgisinin yanı sıra nezaketiyle temayüz etmiş, samimiyeti ve vakur kişiliğiyle milletin kalbinde yer edinmiş, ilim ve kitap aşığı, gerçek anlamda bir gönül insanı olduğunu belirtti.
Denizli'yi "sanayinin, ihracatın, üretimin, turizmin ve tarımın kalbi" olarak tanımlayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Tarihi ve tabii güzellikleriyle şiirlere, türkülere, şarkılara ilham veren Denizli'yi şairin şu mısralarıyla yürekten selamlıyorum; 'Yaylasında yürüklerin yaylanır, iner gelir ovasında eğlenir, türküsün, şiirsin, aşksın Denizli, sözün en güzeli sana söylenir. Kayalarda olur şahin yuvası, canlara can verir suyu havası, ölür yine sevdiğinden vazgeçmez, ömür değer Denizli'nin sevdası.' Sevdası ömür süren Denizli'de bizi tekrar buluşturan, bu kardeşlik atmosferinde gönüllerimizi kucaklaştıran Rabb'ime hamdolsun. Coşkuyla, heyecanla, aşkla partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin AK Parti'ye, teşkilata, kente ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, "Denizli teşkilatımıza hizmet eden ama artık aramızda bulunmayan dar-ı bekaya irtihal etmiş yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyor, nöbeti devralan yol arkadaşlarıma da Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. İnancım ve duam odur ki bu kongre sonrasında AK Parti, Denizli'de daha da güçlenecek, adalete, kalkınmaya daha çok hizmet edecek, kardeşliğe daha çok katkı sunacaktır. El ele, gönül gönüle vererek, inşallah Denizli'de AK Parti'mizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaşanan yol kazasını aşkla çalışarak telafi edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle ülkeye ve millete hizmet, davamıza emek, katkı ve destek veren, aktif olarak görev almasa dahi hayır duasını bizden eksik etmeyen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum." diye konuştu.
"22 yıl öncesinin Türkiye'siyle, günümüzün Türkiye'si arasında her alanda devasa farklar var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
İstiklal Harbi'nde ve terörle mücadelede, Türkiye'nin istiklali için "adeta gül bahçesine girercesi"ne kara toprağa düşen şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, her biri milli varlığa ve birliğe, söze ve ezgiye kazınmış mührü olan Denizli kültürünü, Denizli türkülerini ve Denizli'yi dünyaya tanıtan Hayri Dev ile Özay Gönlüm'ü de rahmetle andığını belirtti.
Erdoğan, AK Parti olarak Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz, gündüz gece" ifadeleriyle bundan 24 sene önce yola revan olduklarını, gayelerinde de Yunus Emre'nin "Dostun evi, gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" sözlerinden ilham aldıklarını söyledi.
Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den beri yılmadan ve yorulmadan bu kutlu yolda sabırla yürüdüklerini, yola çıkarken istikametlerini milletin belirlediğini bildirerek, o günden bugüne milletin çizdiği rotadan asla sapmadıklarını, Türkiye'ye hizmet etme tutkusunun hiçbir zaman eskimediğini ve eksilmediğini vurguladı.
Kendilerine güvenen, inanan ve en zor günlerinde yalnız bırakmayan vefakar millete mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını, yatırımlarını ve eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydetti.
Erdoğan, "Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve karşılaştırın. Göreceksiniz ki; 22 yıl öncesinin Denizli'siyle bugünün Denizli'si arasında dağlar kadar fark var. 22 yıl öncesinin Türkiye'siyle, günümüzün Türkiye'si arasında her alanda devasa farklar var." ifadelerini kullandı.
"22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık"
Ekonomide, ihracatta, üretimde, istihdamda, tarımda ve turizmde 22 yıl öncesine göre muhteşem ve muazzam bir başarı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz, geçen hafta 2024 yılına dair dış ticaret rakamları açıklandı. Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Bu meblağ göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 36 milyar dolardı. Yani 22 yılda, 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık. 262 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin yıllık bazda en yüksek tutarı. Bu tarihi başarıda elbette Denizlimizin de çok önemli payı bulunuyor. 2002'de Denizli'den dünyaya yapılan ihracat neydi? 680 milyon dolardı. 2024 yılında Denizli'den yapılan ihracat 4 milyar 218 milyon dolara çıktı. Bir önceki yıla kıyasla Denizli'nin ihracatı yüzde 4,3 oranında arttı. 2024 yılında Denizli'de üretilen mamuller aralarında İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın da olduğu dünyanın 206 ülkesine ihraç edildi. Şu rakam da çok çarpıcı. Denizli'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 2023 yılında 634 milyon dolarken, 2024 yılında yaklaşık 90 milyon dolarlık bir artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti."
Erdoğan, 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatın çok daha fazlasını, bugün Denizli'nin yalnızca bir ülkeye gerçekleştirdiğini belirtti.
Tekstil ürünlerinin yanı sıra sebzeden meyveye, makine aksamından kimyevi ürünlere geniş bir yelpazede Denizli menşeli ürünlerin dünyaya gönderildiğini anlatan Erdoğan, kendilerinin de gittikleri her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri, Denizli'den dünyaya ulaşmış markaları gördüklerini ve bundan da iftihar ettiklerini söyledi.
"Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz"
Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervlerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde hangi rakamdan aldık biliyor musunuz? 27,5 milyar dolardan devralmıştık. Aralık ayında bankamızın rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Nereden nereye? Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz. Sayın Özel, milli gelirimizi nereden aldı, biliyor musun? 236 milyar dolardan. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden nereye? Şimdi 2024 sonunda bu rakamın 1 trilyon 331 milyar dolara, kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz."
Bu tablodan kıvanç duymak için AK Parti'li olmaya, bu başarıya sevinmek için Cumhur İttifakı'na gönül vermeye, Denizli'nin ve ülkenin bu başarısını takdir etmek için muvafık veya muhalif olmaya gerek olmadığını vurgulayan Erdoğan, Denizli'nin başarısının diğer 80 vilayetin de başarısı olduğunu kaydetti.
"Her dem tazelenerek yolumuza devam edeceğiz"
Erdoğan, Denizlili ihracatçıların, üreticilerin ve sanayicilerin başarısının 85 milyonun tamamının gurur kaynağı olduğunu belirterek, milletin her bir ferdinin iktidarda kimin, hangi partinin olduğuna bakmadan ülkesinin gelişmesini ve kalkınmasını isteyeceğini anlattı.
Kendilerinin "Biz her şey Denizli için, her şey Türkiye için" ifadelerini bir slogan, bir seçim sözü olarak söylemediklerini kaydeden Erdoğan, "Tam tersine tüm kalbimizde inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey, Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey, Denizli içindir. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. İnşallah bu çizgimizi asla bozmayacağız. Bu ülkeye, bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da asla ve asla yaşatmayacağız. Her dem tazelenerek, her dem kendimizi yenileyerek, güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefet) Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Burada Sayın Özel'e soruyorum. Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti faşizminin ırkçı, oryantalist kodlarından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Biz böyle bir muhalefete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalim Esed ve avanesi Suriye'yi devasa bir uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü." dedi.
"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.