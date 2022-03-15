Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Rusya ve Ukrayna'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek." dedi.
"Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir edeceğiz"
Almanya Şansölyesi Scholz'un dün Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız ve kendisini burada misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik verdiği müjdelerde şunları aktardı:
"830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.