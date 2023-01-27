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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kıldı.

Mustafa Hatipoğlu, Yavuz Emrah Sever   | 27.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Bilecik'e geldi.

Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya eşlik etti.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada, Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpları selamlayan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisini de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'ne katılması bekleniyor.



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