Dolar
13.63
Euro
15.45
Altın
1,814.30
ETH/USDT
3,134.60
BTC/USDT
41,676.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır." dedi.

18.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Sırbistan'la ticaret hacmi ile ilgili, "Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır." dedi.

"Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu aşikardır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le) Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık." ifadesini kullandı.

İsrail'le ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali ile ilgili, "Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız." diyerek, "Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir." şeklinde konuştu.

Vucic: Türkiye'yle ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de "(Türkiye'yle) Ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı." şeklinde konuştu.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi
Bir Süper Lig hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor
Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 protokollerini tatilde açıkladığı ortaya çıktı
İsrail'de yapılan araştırma 4. doz aşının Omicron'a karşı 'yeterince etkili olmadığını' gösterdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ethem Bey Camii Tiran’ın mücevheridir

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla: Türkiye, bölge, kıta ve ötesindeki istikrar için yapılan çabalarda güvenilir ortaktır

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla: Türkiye, bölge, kıta ve ötesindeki istikrar için yapılan çabalarda güvenilir ortaktır
Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye, AB'nin güvenliği için kaçınılmaz, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir unsurdur

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye, AB'nin güvenliği için kaçınılmaz, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir unsurdur
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı