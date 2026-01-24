Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Aydın'ımız inanıyorum ki bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek." dedi.

Mümin Altaş, Ferdi Uzun, Yusuf Konrat  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Ankara

Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin şehir hastanesiyle çok farklı imkana kavuşacağını söyledi.

Onkoloji bölümüyle ilgili adımları da atacaklarını ifade eden Erdoğan, "Aydınlılar, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek." diye konuştu.

Erdoğan, 1300 yataklı hastanede, 365 poliklinik ve 34 ameliyathanenin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 609 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatağı ve 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Aydın'ımız inanıyorum ki bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, okunan duanın ardından kurdele keserek hastane açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ahmet Büyükgümüş, Mustafa Demir, Ömer İleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi ziyaret etti.

